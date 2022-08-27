Медведев сделал заявление о цели спецоперации на Украине

Медведев заявил, что спецоперация России должна предотвратить Третью мировую войну

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Военная операция России на Украине проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, угрозу мировой войны «пока удается удерживать», но «как минимум первый ангел вострубил», заявил политик, вспомнив слова из Библии. Он также рассказал, что превратился в одного из главных «ястребов» России из-за нового политического курса западных стран.

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Риски Третьей мировой войны пока удается сдерживать, заявил заместитель председателя Совбеза РФ и бывший президент страны Дмитрий Медведев. По его словам, именно для этого Россия начала военную операцию на Украине.

В интервью французскому телеканалу LCI он отрицательно ответил на вопрос, вступило ли человечество в новую мировую войну.

«Я надеюсь, что нет, и все-таки пока ситуацию удается удерживать. Хотя, если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: «И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь» — ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», — сказал Медведев.

По его словам, политика Москвы и «даже специальная военная операция» направлены на то, «чтобы не случилось Третьей мировой войны».

Медведев добавил, что военная операция также связана с угрозой для жизненно важных интересов России. При этом, как заявил зампред Совбеза, если бы угрозы интересам Москвы не было, то сейчас бы такая операция не проводилась.

«До поры до времени без этой операции можно было обойтись. И мы вели переговоры и с украинцами, какие-то во всяком случае пытались вести, и с европейцами, и с США. Но эти переговоры ничем не увенчались, нас никто не слышал», — сказал Медведев.

Замглавы Совбеза РФ обратил внимание, что Москва «была вынуждена» пойти на эскалацию ситуации на Украине.

По его словам, вооруженного конфликта можно было избежать, «если бы украинское руководство набралось мужества и признало реалии, если бы украинское руководство восемь лет не преследовало собственное население в Донецке и в Луганске, если бы там не было тысяч жертв граждан Украины и граждан России». Он также указал на стремление Украины присоединиться к НАТО и заявления украинских властей «о том, что необходимо восстановить ядерный потенциал».

Щадящий сценарий военной операции

Медведев заявил, что Россия проводит военную операцию на Украине «по максимально щадящему, умеренному варианту».

«Наша страна, а также силы Донецкой Республики и Луганской Республики действуют только в отношении вооруженных сил Украины», — продолжил он.

Более жесткий сценарий позволил бы завершить военную кампанию быстрее, но «были бы совершенно иные последствия для Украины», подчеркнул зампред Совбеза. Медведев объяснил, что в таком случае «была бы полностью разрушена ее инфраструктура, уничтожены центры принятия решений, органы власти и так далее».

Москва не согласилась на этот вариант «из гуманистических соображений», отметил он.

Как Медведев стал «ястребом»

Во время интервью журналист попросил Медведева рассказать, каким образом он превратился в одного из главных «ястребов» России.

«Что же касается моих ощущений, то они, безусловно, изменились, это правда. И связано это не с тем, что я каким-то образом переродился, а с тем, какой курс стали проводить наши партнеры. Этот курс иначе как русофобским я назвать не могу. С этим связано и изменение риторики, ничего в этом удивительного нет», — объяснил Медведев.

После начала военной операции на Украине бывший президент регулярно публикует в Telegram посты с резкими высказываниями в отношении западных политиков и жесткой позицией по Украине.

В интервью телеканалу Al-Jazeera Медведев рассказывал, что ведет свой Telegram-канал лично.

«Мне кажется, стилистика того, что там публикуется, недвусмысленным образом свидетельствует о том, что я непосредственно сам этим занимаюсь. Иногда, может быть, вещи там преподносятся не вполне дипломатическим языком, но я считаю, что люди должны получать такую информацию... Доходчиво и в то же время прямо», — объяснял замглавы Совбеза.

О доверии к Зеленскому

По словам Медведева, президент Украины Владимир Зеленский как собеседник в переговорах не вызывает доверия российской стороны, однако его избрали украинские граждане, «и он как минимум пытается выполнять функции президента страны и верховного главнокомандующего, так что в этом смысле он все равно остается на своем посту».

Медведева спросили, есть ли у России намерения убить украинского президента, на что он ответил: «Никаких доказательств подобного рода активности не существует, это досужие вымыслы».

Замглавы Совбеза рассказал, что отношение российских властей к Зеленскому «сформировалось не исходя из его внешнего облика, его кинематографической профессии или чего-то другого, а исходя из его реальных действий».

«Это человек, который пришел на свою должность, не имея ни дня государственного опыта, и прославившийся только тем, что снялся в сериале про президента. Это человек, который отказался вести нормальные полноценные переговоры с нашей страной, а уповал только на поддержку западных стран и США», — заявил Медведев.

Он также назвал недостаточным условием для достижения мира отказ Украины от участия в НАТО. По словам Медведева, для завершения военных действий должны быть достигнуты цели операции России, а также выработаны гарантии между «всеми сторонами», которые будут отражены в договоре.

Применит ли Россия ядерное оружие

Журналист поинтересовался у замглавы СБ РФ, предусмотрена ли в военной доктрине России возможность использовать тактическое ядерное оружие при возникновении угроз. Медведев указал, что Россия может применить свое ядерное оружие только в четырех определенных ситуациях.

«Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — отметил зампред Совбеза.

Он также подчеркнул, что Россия — страна с тысячелетней историей и крупнейшим в мире ядерным потенциалом.