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21 минуту назад

В МИД прокомментировали заявление представителя Госдепа о Сербии и Косово

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова специального представителя США Габриэля Эскобара о том, что нарратив «Косово — это Сербия» пора забыть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Марии Захаровой.

В МИД прокомментировали ситуацию вокруг Сербии и Косово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специальный представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар в беседе с телеканалом N1 заявил, что утверждение «Косово — это Сербия» больше не уместно, его следует забыть и заменить на «Косово и Сербия — это Европа».

Мария Захарова отреагировала на это высказывание.

«Пришло время забыть, что Косово — это Сербия, заявили в госдепартаменте США. Никогда», — написала она.

С первого августа ситуация вокруг Косово обострилась в связи с требованием Приштины запретить въезд в регион автомобилям с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживают многие сербы, возникли беспорядки. Власти республики в ответ стянули туда правоохранительные органы. После этого США обратились к Косово с просьбой отложить вступление запрета в силу до 1 сентября, республика ответила согласием. В Белграде одобрили этот шаг, заявив, что Сербия и Косово были в шаге от серьезного конфликта, который пока удалось предотвратить.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что в настоящий момент достичь компромисса по решению Косово о запрете въезда в регион машин с сербскими номерами и документами пока не удалось.

Политика,Александр Вучич,Мария Захарова,МИД России,Госдеп США,
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