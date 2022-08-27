В МИД прокомментировали ситуацию вокруг Сербии и Косово

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова специального представителя США Габриэля Эскобара о том, что нарратив «Косово — это Сербия» пора забыть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Марии Захаровой.

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Специальный представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар в беседе с телеканалом N1 заявил, что утверждение «Косово — это Сербия» больше не уместно, его следует забыть и заменить на «Косово и Сербия — это Европа».

Мария Захарова отреагировала на это высказывание.

«Пришло время забыть, что Косово — это Сербия, заявили в госдепартаменте США. Никогда», — написала она.

С первого августа ситуация вокруг Косово обострилась в связи с требованием Приштины запретить въезд в регион автомобилям с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживают многие сербы, возникли беспорядки. Власти республики в ответ стянули туда правоохранительные органы. После этого США обратились к Косово с просьбой отложить вступление запрета в силу до 1 сентября, республика ответила согласием. В Белграде одобрили этот шаг, заявив, что Сербия и Косово были в шаге от серьезного конфликта, который пока удалось предотвратить.