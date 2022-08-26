Медведев: США и члены НАТО ведут прокси-войну против России

США и члены НАТО ведут прокси-войну против России, поскольку они не способствуют прекращению конфликта, а наоборот всячески его разжигают поставками вооружений Киеву.

Фото: ТАСС ТАСС

Об этом в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что хоть на Западе периодически и звучат «голоса о том, что необходимо аккуратно поставлять виды вооружений, не создавать более сложную ситуацию, не провоцировать конфликт уже на территории России», США приняли «огромнейший пакет помощи».

При этом, по словам Медведева, целью спецоперации является не допустить третьей мировой войны. Он подчеркнул, что без нее можно было обойтись, если бы Россию в свое время услышали на Украине, в странах Евросоюза и США. Но в итоге ей не оставили выбора в плане действия, поставив под угрозу жизненные интересы России, добавил Медведев.

Сейчас же переговоры между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «зависят от развития событий», но одних гарантий по невступлению Украины в НАТО уже недостаточно для разрешения конфликта, заявил он.

При этом РФ не будет возражать против восстановления отношений с ЕС, если он этого захочет.

Также Медведев призвал Францию помнить, что США произошли из Европы, а не наоборот.