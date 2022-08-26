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9 минут назад

Медведев: США и члены НАТО ведут прокси-войну против России

Елена Прошина

США и члены НАТО ведут прокси-войну против России, поскольку они не способствуют прекращению конфликта, а наоборот всячески его разжигают поставками вооружений Киеву.

Медведев: США и члены НАТО ведут прокси-войну против России
Фото: ТАССТАСС

Об этом в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что хоть на Западе периодически и звучат «голоса о том, что необходимо аккуратно поставлять виды вооружений, не создавать более сложную ситуацию, не провоцировать конфликт уже на территории России», США приняли «огромнейший пакет помощи».

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При этом, по словам Медведева, целью спецоперации является не допустить третьей мировой войны. Он подчеркнул, что без нее можно было обойтись, если бы Россию в свое время услышали на Украине, в странах Евросоюза и США. Но в итоге ей не оставили выбора в плане действия, поставив под угрозу жизненные интересы России, добавил Медведев.

Сейчас же переговоры между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «зависят от развития событий», но одних гарантий по невступлению Украины в НАТО уже недостаточно для разрешения конфликта, заявил он.

При этом РФ не будет возражать против восстановления отношений с ЕС, если он этого захочет.

Также Медведев призвал Францию помнить, что США произошли из Европы, а не наоборот.

В заключение он в шутку назвал президента республики Эммануэля Макрона «хорошим медиком», поскольку он верно поставил диагноз НАТО, заявив, что у альянса «смерть мозга».

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,ЕС,
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