Медведев удивился полному показу его интервью во французском эфире

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева удивило, что его интервью телеканалу LCI полностью вышло во французском эфире. На это обратил внимание сам политик в комментариях на официальной странице «Единой России» во «ВКонтакте».

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Пользовательница соцсети под постом с интервью на странице усомнилась, что полная версия будет продемонстрирована на французском телеканале. «Удивительно, но все показали», — ответил Медведев, сопроводив свой комментарий смайликом.