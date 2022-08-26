В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
21 минуту назад

Медведев удивился полному показу его интервью во французском эфире

Lenta.ruиещё 3

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева удивило, что его интервью телеканалу LCI полностью вышло во французском эфире. На это обратил внимание сам политик в комментариях на официальной странице «Единой России» во «ВКонтакте».

Медведев удивился полному показу его интервью во французском эфире
Фото: ТАССТАСС

Пользовательница соцсети под постом с интервью на странице усомнилась, что полная версия будет продемонстрирована на французском телеканале. «Удивительно, но все показали», — ответил Медведев, сопроводив свой комментарий смайликом.

В интервью Дариусу Рошбену на французском телеканале LCI Медведев ответил на вопросы о военной спецоперации на Украине, НАТО, ядерном оружие и других политических аспектах. В частности, заявил о возможности восстановить отношения России и Европы.

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,Единая Россия,Совет безопасности РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители