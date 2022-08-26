Медведев призвал помнить о происхождении США

«Я хочу пожелать процветания французскому народу и выразить надежду, что французы будут оставаться истинными европейцами, помнить о своих культурных ценностях, о своей богатой истории, помнить о том, что Соединенные Штаты Америки произошли из Европы, а не наоборот», — сказал Медведев.