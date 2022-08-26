В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Медведев призвал помнить о происхождении США

Lenta.ru

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал французов оставаться истинными европейцами и помнить о происхождении США. Об этом он заявил в интервью программе Дариуса Рошбена на французском телеканале LCI.

Медведев призвал помнить о происхождении США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я хочу пожелать процветания французскому народу и выразить надежду, что французы будут оставаться истинными европейцами, помнить о своих культурных ценностях, о своей богатой истории, помнить о том, что Соединенные Штаты Америки произошли из Европы, а не наоборот», — сказал Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев скептически оценил перспективы сотрудничества с США в космосе фразой «как от козла молока». Медведев добавил, что «они своего-то не упустят».

«Будем надеяться все-таки возьмут», — заметил он.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители