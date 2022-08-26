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1 час назад

Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия

Газета.Ruиещё 5

Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию государства, и пока их не наблюдается. Об этом сообщает РИА «Новости».

Медведев назвал четыре основания для применения РФ ядерного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев в интервью французскому телеканалу LCI на вопрос о том, предусмотрена ли в военной доктрине России возможность использовать тактическое ядреное оружие при возникновении угрозы, он ответил, что «военная доктрина на эту тему в нашей стране является открытой», и есть специальный документ, который называется «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

«И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислено четыре основания для применения ядерного оружия. Ну для интереса и для французской публики я их перечислю. Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — отметил Медведев.

Ранее он заявил, что нынешняя ситуация выглядит опаснее, чем во время холодной войны.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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