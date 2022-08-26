Медведев назвал четыре основания для применения РФ ядерного оружия

Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию государства, и пока их не наблюдается. Об этом сообщает РИА «Новости».
Медведев в интервью французскому телеканалу LCI на вопрос о том, предусмотрена ли в военной доктрине России возможность использовать тактическое ядреное оружие при возникновении угрозы, он ответил, что «военная доктрина на эту тему в нашей стране является открытой», и есть специальный документ, который называется «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».
«И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислено четыре основания для применения ядерного оружия. Ну для интереса и для французской публики я их перечислю. Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — отметил Медведев.
Ранее он заявил, что нынешняя ситуация выглядит опаснее, чем во время холодной войны.