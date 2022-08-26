МИД РФ: санкции Запада мешают экспорту сельхозпродукции

Западные санкции все еще мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел России.

Фото: Игорь Самохвалов/ПГ Игорь Самохвалов/ПГ

В дипведомстве подчеркнули, что еще предстоит выполнить большую работу по реализации меморандума между Россией и Организацией Объединенных Наций (ООН) по экспорту отечественной сельхозпродукции и удобрений.

«Несмотря на сделанные Вашингтоном и Брюсселем заявления о том, что антироссийские санкции не распространяются на продовольствие и удобрения, до сих пор сохраняются возникшие в результате их введения блокирующие препятствия с проведением банковских расчетов, страхования и транспортировки грузов», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают важным, чтобы все стороны ответственно и добросовестно подходили к выполнению Стамбульских соглашений. Именно это поможет обеспечить поддержание глобальной продовольственной безопасности и снижение существующих в этой сфере угроз.