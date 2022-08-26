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38 минут назад

В МИД РФ заявили, что санкции Запада до сих пор мешают экспорту сельхозпродукции

Парламентская газета

Западные санкции все еще мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел России.

МИД РФ: санкции Запада мешают экспорту сельхозпродукции
Фото:  Игорь Самохвалов/ПГ  Игорь Самохвалов/ПГ

В дипведомстве подчеркнули, что еще предстоит выполнить большую работу по реализации меморандума между Россией и Организацией Объединенных Наций (ООН) по экспорту отечественной сельхозпродукции и удобрений.

«Несмотря на сделанные Вашингтоном и Брюсселем заявления о том, что антироссийские санкции не распространяются на продовольствие и удобрения, до сих пор сохраняются возникшие в результате их введения блокирующие препятствия с проведением банковских расчетов, страхования и транспортировки грузов», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают важным, чтобы все стороны ответственно и добросовестно подходили к выполнению Стамбульских соглашений. Именно это поможет обеспечить поддержание глобальной продовольственной безопасности и снижение существующих в этой сфере угроз.

Ранее Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Индонезии Джоко Видодо проблемы продовольственной безопасности. В частности, Путин проинформировал о предпринимаемых российской стороной усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений.

Политика,Владимир Путин,МИД России,ООН,
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