Россия обвинила Латвию в нарушении устава ЮНЕСКО

Заместитель постоянного представителя РФ при организации Татьяна Довгаленко заявила, что Латвия нарушила устав ЮНЕСКО (Специализированное учреждение ООН по вопросам науки, культуры и искусства), одобрив снос советского воинского мемориала в Риге. Её слова приводит РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала "Россия 24".
«Здесь не нужно быть специалистом по международному праву, чтобы понять, что Латвия нарушила основополагающие принципы устава ЮНЕСКО. ЮНЕСКО — это специализированное учреждение системы ООН, созданное на руинах Второй мировой войны. <...>Мы считаем, что нарушение устава имеет место. <...> Поэтому мы эту тему не оставим и будем поднимать на ближайших заседаниях руководящих органов», — передаёт слова Довгаленко издание.
Ранее полиция Риги опубликовала кадры разрушения памятника освободителям Советской Латвии, снятые с воздуха. Демонтаж центральной стелы в городском парке Победы завершился 25 августа. Накануне в Риге демонтировали памятник советским войскам в столичном районе Румбула и монумент «Родина-мать».
Российское посольство в Латвии ранее направило в МИД республики ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям Риги. Действия латвийских властей российские дипломаты назвали вероломными, а также заявили о праве России на ответные меры.
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. Левитс также заявлял о важности избавления Латвии «от всяческого советского наследия».