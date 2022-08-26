Россия обвинила Латвию в нарушении устава ЮНЕСКО

«Здесь не нужно быть специалистом по международному праву, чтобы понять, что Латвия нарушила основополагающие принципы устава ЮНЕСКО. ЮНЕСКО — это специализированное учреждение системы ООН, созданное на руинах Второй мировой войны. <...>Мы считаем, что нарушение устава имеет место. <...> Поэтому мы эту тему не оставим и будем поднимать на ближайших заседаниях руководящих органов», — передаёт слова Довгаленко издание.