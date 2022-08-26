Кадыров обратился к Путину с просьбой

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию на Украине. Его комментарий приводится в аудиосообщении в Telegram-канале.
По мнению главы Чечни, не нужно затягивать выполнение задач спецоперации.
«Еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15 процентов против нас — это не значит, что весь мир против нас», — сказал Кадыров.
Чеченские бойцы всю жизнь воевали и умеют это делать, подчеркнул он в своем обращении. «Мы эти 15 процентов можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет», — пояснил Кадыров.