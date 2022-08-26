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1 час назад

Кадыров попросил Путина дать чеченцам возможность закончить спецоперацию

Lenta.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию на Украине. Его комментарий приводится в аудиосообщении в Telegram-канале.

Кадыров обратился к Путину с просьбой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

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По мнению главы Чечни, не нужно затягивать выполнение задач спецоперации.

«Еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15 процентов против нас — это не значит, что весь мир против нас», — сказал Кадыров.

Чеченские бойцы всю жизнь воевали и умеют это делать, подчеркнул он в своем обращении. «Мы эти 15 процентов можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет», — пояснил Кадыров.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,СБУ,
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