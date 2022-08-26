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38 минут назад

Кадыров ответил на обвинения СБУ

Алиса Селезнёва

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) и попросил «определить место, куда нужно явиться». Свой ответ он опубликовал в Telegram-канале.

Кадыров ответил на обвинения СБУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в военных преступлениях в адрес главы Чечни, назвав Рамзана Кадырова причастным к операциям Войск национальной гвардии России. Среди обвинений - «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины», а также оправдание и признание правомерными действий РФ на Украине.

По словам Кадырова, он готов ответить на предъявленные ему обвинения лично.

«Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист», - заметил глава Чечни в своем голосовом сообщении.

Он также назвал украинских силовиков «пешками», у которых «нет ни чести, ни совести, ни любви к Родине, ни патриотизма».

«Я участвовал, участвую и буду участвовать в спецоперации и буду освобождать тех людей, которых вы мучили», - заверил лидер одного из российских регионов.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Росгвардия,СБУ,
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