Кадыров ответил на обвинения СБУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) и попросил «определить место, куда нужно явиться». Свой ответ он опубликовал в Telegram-канале.

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Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в военных преступлениях в адрес главы Чечни, назвав Рамзана Кадырова причастным к операциям Войск национальной гвардии России. Среди обвинений - «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины», а также оправдание и признание правомерными действий РФ на Украине.

По словам Кадырова, он готов ответить на предъявленные ему обвинения лично.

«Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист», - заметил глава Чечни в своем голосовом сообщении.

Он также назвал украинских силовиков «пешками», у которых «нет ни чести, ни совести, ни любви к Родине, ни патриотизма».

«Я участвовал, участвую и буду участвовать в спецоперации и буду освобождать тех людей, которых вы мучили», - заверил лидер одного из российских регионов.