«Я участвовал, участвую и буду участвовать в специальной военной операции. И буду освобождать тех людей, которых вы мучали все эти годы. Если меня спросить, то я давно бы забрал Киев. И Зеленский и тому подобные были бы в подвале на допросах», — сказал глава республики в голосовом сообщении.