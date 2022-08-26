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50 минут назад

Кадыров порассуждал о желании забрать Киев и посадить Зеленского в подвал

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о желании забрать Киев и посадить президента Украины Владимира Зеленского в подвал для допроса. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Если меня спросить, то я давно бы забрал Киев"
Фото: ТАССТАСС

«Я участвовал, участвую и буду участвовать в специальной военной операции. И буду освобождать тех людей, которых вы мучали все эти годы. Если меня спросить, то я давно бы забрал Киев. И Зеленский и тому подобные были бы в подвале на допросах», — сказал глава республики в голосовом сообщении.

Таким образом Кадыров ответил на предъявления обвинений Службой безопасности Украины (СБУ). Ведомство обвинило его в участии в разработке планов «военных операций» на территории Украины в феврале-марте 2022 года.

Ранее Рамзан Кадыров показал на видео захваченный под Соледаром арсенал Вооруженных сил Украины.

Политика,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,СБУ,
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