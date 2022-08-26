Захарова прокомментировала «наркотические» планы Шольца

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «саморазрушении Запада», комментируя планы Германии по легализации марихуаны. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что запланированная в стране легализация каннабиса произойдет довольно быстро.
Он отметил, что некоторые люди, злоупотреблявшие каннабисом, «прокурили мозги и понесли серьезный психологический ущерб», но большинство потребителей марихуаны имеет «достаточно цивилизованное» отношение к ней. Именно поэтому легализация стала возможной, отметил Шольц.
В то же время Шольц подчеркнул, что сам «никогда не курил травку» и не верит в употребление марихуаны без последствий для здоровья.
Захарова привела такую цитату Шольца: «Во-первых, я никогда не курил траву... А во-вторых, конечно, я считаю, что все наркотики влекут за собой проблемы, и разговоры о том, что для здоровья некоторых они не имеют последствий, просто не соответствуют действительности. Кроме того, я знаю людей - это необходимо сказать, когда мы говорим о чем-то подобном, - которые выкурили себе мозги и получили серьёзные психологические проблемы из-за того, что переборщили. Но мы согласились, что времена меняются, и поэтому мы собираемся это сделать».
Захарова раскритиковала логику Шольца и согласных с ним политиков.
«Вы можете понять логику этих людей? Наркотики - зло, ведущее к деградации, но при этом время требует их узаконить», - написала она.
Захарова сравнила легализацию каннабиса с «нелепыми заявлениями об энергетике»: немцы признают, что газ необходим для жизни людей и развития экономики, но от него решено отказываться.