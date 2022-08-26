Захарова прокомментировала «наркотические» планы Шольца

В то же время Шольц подчеркнул, что сам «никогда не курил травку» и не верит в употребление марихуаны без последствий для здоровья.

Захарова привела такую цитату Шольца: «Во-первых, я никогда не курил траву... А во-вторых, конечно, я считаю, что все наркотики влекут за собой проблемы, и разговоры о том, что для здоровья некоторых они не имеют последствий, просто не соответствуют действительности. Кроме того, я знаю людей - это необходимо сказать, когда мы говорим о чем-то подобном, - которые выкурили себе мозги и получили серьёзные психологические проблемы из-за того, что переборщили. Но мы согласились, что времена меняются, и поэтому мы собираемся это сделать».