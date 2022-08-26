Ранее Олаф Шольц заявил, что ФРГ не станет поставлять на Украину вооружения, с помощью которых можно вести обстрелы по территории России. Он объяснил, что такая позиция связана с нежеланием допустить эскалацию конфликта.

Исключая поставки Германии оружия Киеву для ударов по России, Олаф Шольц напомнил про аналогичное решение американского лидера Джо Байдена.

Несмотря на запрет Вашингтона использовать западное вооружение для ударов по территории России, украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев может применять его для «деоккупации временно оккупированных территорий Украины». Он уточнил, что ограничение не будет распространяться на Крым, Донбасс и другие занятые российскими и союзными войсками районы.