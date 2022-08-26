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1 час назад

В России призвали не доверять словам Шольца о поставках на Украину

Lenta.ru

Не стоит доверять словам канцлера Германии Олафа Шольца об ограничении поставок вооружения на Украину, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Олаф Шольц заявил, что ФРГ не станет поставлять на Украину вооружения, с помощью которых можно вести обстрелы по территории России. Он объяснил, что такая позиция связана с нежеланием допустить эскалацию конфликта.

Исключая поставки Германии оружия Киеву для ударов по России, Олаф Шольц напомнил про аналогичное решение американского лидера Джо Байдена.

Шольц высказался о поставках оружия для ударов по России

Несмотря на запрет Вашингтона использовать западное вооружение для ударов по территории России, украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев может применять его для «деоккупации временно оккупированных территорий Украины». Он уточнил, что ограничение не будет распространяться на Крым, Донбасс и другие занятые российскими и союзными войсками районы.

Позже выяснилось, что США все же разрешили Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять американское оружие в Крыму «для самообороны».

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