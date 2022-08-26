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24 минуты назад

Захарова назвала "позорной практикой" и "геноцидом" политику Риги по отношению к русским

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных государству русскоязычных жителей неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИДа.

Захарова назвала "геноцидом" политику Риги по отношению к русским
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

Она подчеркнула, что подобные высказывания главы страны – члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, "абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы".

"Налицо стремление стимулировать в Латвии шовинистские и ксенофобские настроения и, по сути, развернуть в отношении проживающей там русской общины "охоту на ведьм", - подчеркнула Захарова.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства назвала "позорной практикой" решение латвийских властей ввести полный запрет на использование русского языка на рабочем месте и в различных сферах общественной жизни. Она заявила, что в этой стране языковой геноцид и унижение национальных меньшинств, представителей которых в Латвии считают людьми второго сорта, возведены в ранг государственной политики.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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