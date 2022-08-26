Посольство РФ отреагировало на слова Госдепа про «фильтрационные лагеря»

Государственный департамент Соединенных Штатов продолжает распространять ложную информацию о якобы созданных Москвой фильтрационных лагерях» в Донецкой Народной Республике и причастности к разрушению гражданских объектов в Луганской Народной Республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства РФ в Вашингтоне.

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Там заявили, что Вашингтон, таким образом, пытается дискредитировать российскую военную специальную операцию на Украине. По словам дипломатов, американское внешнеполитическое ведомство продолжает высказывать домыслы о якобы созданных в ДНР «фильтрационных лагерях», а также причастности Вооруженных Сил РФ к разрушению образовательных, медицинских учреждений и культурных объектов в ЛНР. Посольство назвало это «фальшивкой» ради дискредитации.

Дипмиссия отмечает, что российские власти привержены соблюдению норм международного права, уважительно относится к мирному населению ДНР и ЛНР и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры в рамках спецоперации. По заверению посольства, Россия восстанавливает социальные объекты, которые были разрушены в результате «изуверских действий киевского режима».