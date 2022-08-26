Посольство РФ отреагировало на слова Госдепа про «фильтрационные лагеря»

Государственный департамент Соединенных Штатов продолжает распространять ложную информацию о якобы созданных Москвой фильтрационных лагерях» в Донецкой Народной Республике и причастности к разрушению гражданских объектов в Луганской Народной Республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства РФ в Вашингтоне.
Там заявили, что Вашингтон, таким образом, пытается дискредитировать российскую военную специальную операцию на Украине. По словам дипломатов, американское внешнеполитическое ведомство продолжает высказывать домыслы о якобы созданных в ДНР «фильтрационных лагерях», а также причастности Вооруженных Сил РФ к разрушению образовательных, медицинских учреждений и культурных объектов в ЛНР. Посольство назвало это «фальшивкой» ради дискредитации.
Дипмиссия отмечает, что российские власти привержены соблюдению норм международного права, уважительно относится к мирному населению ДНР и ЛНР и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры в рамках спецоперации. По заверению посольства, Россия восстанавливает социальные объекты, которые были разрушены в результате «изуверских действий киевского режима».
Ранее проект Госдепа Conflict Observatory выпустил материал, в котором говорилось, что военные России создали на территории Донецкой Народной Республики более двух десятков фильтрационных лагерей, которые якобы используются для допросов и содержания мирных украинцев и военнопленных. При этом внешнеполитическое ведомство США ссылается на «исследователей» Йельского университета.