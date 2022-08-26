Захарова сравнила реакцию Украины на слова Ватикана о Дугиной со сказкой Пушкина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила реакцию украинских коллег на слова Ватикана о политологе и журналисте Дарье Дугиной со сказкой Александра Пушкина. Об этом она написала в своем Telegram.

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Как отметила Захарова, МИД Украины вызвал представителя папы Римского Франциска из-за того, что тот назвал Дугину одной из «невинных жертв войны». «Напоминает "Сказку о золотой рыбке"», — заявила она, процитировав финальную часть произведения.

Ранее посол Украины в Ватикане Андрей Юраш раскритиковал папу Римского Франциска и отметил, что его «разочаровала» позиция понтифика.