МИД РФ призвал доплачивать сотрудникам американского посольства

Ранее по интернету разошлись видеозаписи, на которых сильно пьяный сотрудник посольства США в Москве Наварро Николас Сторми пытался добраться до здания дипмиссии. Отмечается, что инцидент произошел еще 5 июля. По пути Сторми несколько раз падал на проезжую часть и тротуар. В результате ему все же удалось добраться до посольства и со второго раза попасть в здание, но уже изрядно измазанным в грязи. Все это происходило на глазах столичных сотрудников полиции.