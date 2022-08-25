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54 минуты назад

МИД РФ призвал доплачивать сотрудникам американского посольства

Елена Прошина

Министерство иностранных дел России призвало Госдепартамент США доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за «невыносимые условия работы». Таким образом в Telegram-канале ведомства отреагировали на появившееся в интернете видео с пьяным американским дипломатом.

МИД РФ призвал доплачивать сотрудникам американского посольства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудник посольства США в Москве борется с Режимом…как может», — сыронизировало в ролике МИД РФ, добавив, что «борьба с ними — дело изматывающее».

Ранее по интернету разошлись видеозаписи, на которых сильно пьяный сотрудник посольства США в Москве Наварро Николас Сторми пытался добраться до здания дипмиссии. Отмечается, что инцидент произошел еще 5 июля. По пути Сторми несколько раз падал на проезжую часть и тротуар. В результате ему все же удалось добраться до посольства и со второго раза попасть в здание, но уже изрядно измазанным в грязи. Все это происходило на глазах столичных сотрудников полиции.

Политика,МИД России,Госдеп США,
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