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25 минут назад

Путин поручил пересмотреть тарифы в сфере ЖКХ

Ura.Ru

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать тарифную политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил пересмотреть тарифы в сфере ЖКХ
Фото: ura.ruura.ru

«Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ. Поручил представить предложения по совершенствованию тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом задач по модернизации коммунальной инфраструктуры», — сообщается на сайте Кремля.

Ранее в Минстрое РФ предложили включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. В Министерстве также пообещали не увеличивать тарифы ЖКХ выше запланированного уровня индексации, пишет RT.

Политика,Владимир Путин,Госсовет России,Госстрой России,
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