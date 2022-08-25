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53 минуты назад

Миронов заявил о возможном изменении характера спецоперации

Lenta.ruиещё 1

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что характер специальной военной операции (СВО) на Украине может измениться. Об этом сообщает РИА Новости.

Миронов заявил о возможном изменении характера спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, в будущем СВО может перерасти в контртеррористическую операцию (КТО) со всеми вытекающими последствиями. Миронов напомнил, что при проведении контртеррористической операции преследуется цель в том числе и «уничтожения главарей банд террористических организаций».

Ранее фракция «Справедливая Россия — За правду» направила в правительство законопроект о признании Украины террористическим государством.

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25 июля депутаты фракции партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о признании Украины террористическим государством, введя в законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма».

Политика,Сергей Миронов,Справедливая Россия,
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