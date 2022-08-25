Путин поручил расширить ипотеку для частных домов

«В целях развития индивидуального жилищного строительства: представить предложения по расширению ипотечной программы по строительству объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому гражданами самостоятельно», — говорится в заявлении.

Также он поручил обеспечить наделение российских субъектов правом устанавливать возможность предоставления земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством построить индивидуальный жилой дом и зарегистрировать права на него.