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45 минут назад

Путин заявил о росте доходов России вопреки завистникам

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что доходы российского бюджета растут, несмотря на создаваемые «недоброжелателями и завистниками» проблемы. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин заявил о росте доходов России вопреки завистникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Путин сделал на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее, наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами», - сказал Путин.

Он отметил, что растут и нефтегазовые доходы, и ненефтегазовые - примерно на 24 процента.

Путин подчеркнул, что речь идет о стабилизации экономических показателей России.

По данным Минфина, нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь – июль составили 7,2 триллиона рублей. Это в 1,5 раза выше, чем этот же показатель в январе-июле 2021 года.

Политика,Даниил Егоров,Владимир Путин,ФНС России,
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