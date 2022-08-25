Путин заявил о росте доходов России вопреки завистникам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что доходы российского бюджета растут, несмотря на создаваемые «недоброжелателями и завистниками» проблемы. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Путин сделал на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.
«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее, наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами», - сказал Путин.
Он отметил, что растут и нефтегазовые доходы, и ненефтегазовые - примерно на 24 процента.
Путин подчеркнул, что речь идет о стабилизации экономических показателей России.
По данным Минфина, нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь – июль составили 7,2 триллиона рублей. Это в 1,5 раза выше, чем этот же показатель в январе-июле 2021 года.