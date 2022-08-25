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41 минуту назад

Медведев назвал «полтора сценария» завершения спецоперации

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у завершения российской спецоперации на Украине есть всего «полтора сценария», один из которых предполагает военный переворот в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев назвал «полтора сценария» завершения спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Медведев прокомментировал статью The Guardian о пяти прогнозах развития украинского кризиса.

Редактор газеты Дэн Саббах предположил, что интенсивность конфликта будет снижаться, зима усугубит ситуацию с беженцами, а Западу предстоит решить - хочет ли он, чтобы Украина победила или чтобы просто держалась (в первом случае придется поставлять стране истребители).

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«Аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту. Вот The Guardian пять штук придумала. <…> На самом деле всё это враньё чистой воды и демагогия для обработки электората», - так прокомментировал это Медведев (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он заявил, что есть всего «полтора сценария».

Первый, по его словам, предполагает, что Россия достигнет всех целей своей спецоперации, а Киев «недвусмысленно» согласится с ее итогами.

Второй сценарий, по мнению Медведева, - военный переворот на Украине, «а уже затем признание итогов спецоперации».

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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