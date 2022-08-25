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1 час назад

Министр обороны Франции позвонил Шойгу

Елена Прошина

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр обороны Франции позвонил Шойгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняет Минобороны России, в ходе разговора министры обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Сергей Шойгу рассказал коллеге о действиях ВСУ, способных нарушить безопасную работу станции. Также министры подчеркнули важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ, при этом стороны готовы оказать необходимое содействие инспекторам.

«Отмечена важность посещения Запорожской АЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам организации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил со совей французской коллегой Катрин Колонна вопросы, касающиеся отправки миссии экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. В частности, Колонна приняла к сведению, что «Россия воздержится от любых действий, которые могли бы помешать работе миссии МАГАТЭ в безопасных условиях».

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