Министр обороны Франции позвонил Шойгу

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как уточняет Минобороны России, в ходе разговора министры обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Сергей Шойгу рассказал коллеге о действиях ВСУ, способных нарушить безопасную работу станции. Также министры подчеркнули важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ, при этом стороны готовы оказать необходимое содействие инспекторам.

«Отмечена важность посещения Запорожской АЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам организации», — говорится в сообщении ведомства.