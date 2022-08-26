Президент России Владимир Путин наградил бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.
«За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича», — говорится в документе.
Накануне глава государства наградил известного телеведущего, профессора МГУ Николая Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Уточняется, что госнаграду присудили телеведущему «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».