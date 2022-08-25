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1 час назад

«Это аморально»: Захарова оценила заявления Чехии о смерти Дугиной

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Чехии находятся «в угаре» и не понимают аморальности своих слов о гибели Дарьи Дугиной. Об этом она рассказала в эфире «Соловьёв LIVE»

«Это аморально»: Захарова оценила заявления Чехии о смерти Дугиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они не понимают этого, это состояние абсолютного такого угара. Они не слышат себя, они не понимают, насколько чудовищно они звучат вовне. Я не знаю, насколько это нормально внутри Чехии воспринимается», - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что «угар» не дает чешским властям возможности «здраво оценивать то, что они говорят».

«Я уже не говорю о том, что это все противоречит всем нормам правовым и так далее. Это в принципе аморально само по себе», - заключила представитель МИД.

Автомобиль Дугиной, дочери и соратницы российского философа Александра Дугина, был взорван вечером 20 августа в Подмосковье, 29-летняя женщина погибла на месте.

22 августа в ФСБ заявили, что убийство Дугиной раскрыто. В его подготовке ФСБ обвинила украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала гражданку Украины Наталью Вовк.

Позже глава Минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ей не жаль ни Дарью Дугину, ни ее отца, а «ночь на 21 августа в России запомнят надолго».

Политика,Наталья Вовк,Мария Захарова,Александр Дугин,МИД России,ФСБ,
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