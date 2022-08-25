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16 минут назад

Россия объяснила страх США перед трибуналом над нацистами из «Азова»

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

США опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), заявило посольство России в США.

Россия объяснила страх США перед трибуналом над нацистами из «Азова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес нашей страны, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками. Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка «Азов». В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.

Как отметили в посольстве, трибунал в Мариуполе «способен пролить свет на истинную сущность киевского режима». В дипмиссии подчеркнули, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует военнопленным украинских войск надлежащие условия содержания.

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Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США считают нелегитимным трибунал в Мариуполе, который ожидает украинских военных преступников. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый трибунал в Донецкой народной республике состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета.

Политика,Нед Прайс,Денис Пушилин,Госдеп США,
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