Посол России рассказал об ответе на снос советских памятников в Латвии

Посол РФ в Риге Михаил Ванин рассказал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» о реакции дипмиссии на снос памятников советским воинам в Латвии. Он пояснил, что дипломаты подготовили пакет предложений по ответу на недружественные действия властей страны. Об этом пишет «Газета.Ru».