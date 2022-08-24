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1 час назад

Посол России рассказал об ответе на снос памятников советским солдатам в Латвии

Илья Родин

Посол РФ в Риге Михаил Ванин рассказал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» о реакции дипмиссии на снос памятников советским воинам в Латвии. Он пояснил, что дипломаты подготовили пакет предложений по ответу на недружественные действия властей страны. Об этом пишет «Газета.Ru».

Посол России рассказал об ответе на снос советских памятников в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ванин подчеркнул, что сотрудники дипмиссии включили в пакет меры как дипломатического, так и экономического характера.

«Мы свои соображения и предложения [о введении санкций против Латвии в ответ на демонтаж памятников] отправляем в Москву», - уточнил посол.

По данным издания, ранее российское посольство в Латвии выразило протест против демонтажа памятника освободителям Риги от немецко-фашистских войск. Дипломаты назвали это действие «русофобской выходкой».

Политика,Михаил Ванин,Владимир Соловьев,
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