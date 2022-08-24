Посол России рассказал об ответе на снос советских памятников в Латвии

Посол РФ в Риге Михаил Ванин рассказал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» о реакции дипмиссии на снос памятников советским воинам в Латвии. Он пояснил, что дипломаты подготовили пакет предложений по ответу на недружественные действия властей страны. Об этом пишет «Газета.Ru».
Ванин подчеркнул, что сотрудники дипмиссии включили в пакет меры как дипломатического, так и экономического характера.
«Мы свои соображения и предложения [о введении санкций против Латвии в ответ на демонтаж памятников] отправляем в Москву», - уточнил посол.
По данным издания, ранее российское посольство в Латвии выразило протест против демонтажа памятника освободителям Риги от немецко-фашистских войск. Дипломаты назвали это действие «русофобской выходкой».