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1 час назад

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

ТАССиещё 5

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Крыму до 8 сентября, сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Режим введен в республике с 11 апреля.

"В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 24 августа 2022 года до 20:00 8 сентября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать", - написал Аксенов.

Он уточнил, что режим действует на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов - ближайших к государственной границе РФ. Также он действует на объектах региональных министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.

"Соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности Республики Крым, ее жителей и гостей. Ситуация на территории республики полностью находится под контролем исполнительных органов власти", - отметил Аксенов.

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