В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Крыму до 8 сентября, сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

"В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 24 августа 2022 года до 20:00 8 сентября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать", - написал Аксенов.

Он уточнил, что режим действует на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов - ближайших к государственной границе РФ. Также он действует на объектах региональных министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.