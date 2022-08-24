Косачев назвал "подарком с душком" военную помощь США Украине

Выделенная США военная помощь Украине на сумму $2,98 млрд по сути является подарком практичных американцев для собственной оборонной промышленности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Президент США Джо Байден объявил ранее в среду о выделении Украине пакета военной помощи на $2,98 млрд. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении президента.

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"Президент США Джо Байден анонсировал щедрый подарок Украине на ее день рождения - он объявил о предоставлении Киеву нового пакета помощи на $2,98 млрд. Растроганный президент Украины [Владимир] Зеленский поблагодарил Байдена за мощное поздравление с Днем независимости Украины. Но подарочек оказался с душком", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что даритель весьма четко обозначил, на что именно можно потратить выделяемые средства. "Это позволит Украине приобрести системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и радары для обеспечения долгосрочной самообороны. То есть подарок этот оказался не столько для Киева, сколько для собственной оборонки. Как это обычно и происходит у практичных американцев - мы вам напечатаем денег, а вы их отдадите нашей промышленности", - подчеркнул Косачев.

В реальности же, по словам парламентария, "все еще менее празднично". "Как писала накануне британская Daily Mail, предоставленные администрацией средства пойдут на оплату контрактов на покупку военного оборудования, которое может оказаться на поле боя… лишь через год или даже два. Предыдущие гранты включали оплату средств, которые уже были на складах Пентагона и которые можно было быстро отправить Киеву. Но в данном случае чеком, конечно, можно помахать уже сегодня, а вот стулья - завтра", - констатировал вице-спикер.