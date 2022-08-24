Захарова назвала Зеленского могильщиком украинского суверенитета

"Сегодня Украина должна была бы отмечать День независимости, но вместо этого получился перформанс: [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон украсил свою резиденцию подсолнухами и гортензиями, а сам приехал в Киев, [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен прокричала фашистский лозунг бандеровских коллаборационистов в своем видеообращении на фоне флага Незалежной, [канцлер Германии] Олаф Шольц запостил праздничный твит, а [президент США] Джо Байден посулил почти $3 млрд на убийство украинцев. Апогеем всего этого Хэллоуина стало обещание Зеленского не прекращать войну. Трагикомизм ситуации в том, что именно Зеленский стал могильщиком украинского суверенитета", - отметила дипломат.