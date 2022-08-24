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50 минут назад

Захарова назвала Зеленского могильщиком украинского суверенитета

ТАССиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский подошел ко Дню независимости Украины в статусе могильщика украинского суверенитета, а западные политические деятели отметили эту дату трагикомичным перформансом. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова назвала Зеленского могильщиком украинского суверенитета
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня Украина должна была бы отмечать День независимости, но вместо этого получился перформанс: [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон украсил свою резиденцию подсолнухами и гортензиями, а сам приехал в Киев, [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен прокричала фашистский лозунг бандеровских коллаборационистов в своем видеообращении на фоне флага Незалежной, [канцлер Германии] Олаф Шольц запостил праздничный твит, а [президент США] Джо Байден посулил почти $3 млрд на убийство украинцев. Апогеем всего этого Хэллоуина стало обещание Зеленского не прекращать войну. Трагикомизм ситуации в том, что именно Зеленский стал могильщиком украинского суверенитета", - отметила дипломат.

"Вместо праздничного салюта - обстрел крупнейшей атомной станции Европы (Запорожской АЭС - прим. ТАСС). Вместо конфетти - противопехотные мины-лепестки в жилых районах Донецка", - указала она.

"Пройдет не так много времени, и дикие гримасы киевскорежимного национализма, взращенного на деньги западных либеральных диктатур, войдут в учебники как очередная позорная страница в истории Европы. А все вышеперечисленные страны будут скороговоркой описывать действия своих политиков текущего момента как "вызывающие сожаление", - резюмировала Захарова.

Политика,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,Еврокомиссия,
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