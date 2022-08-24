Медведев высказался о причинах спецоперации

Россия не может примириться с тем, что НАТО может быть расквартирована на территории Украины. Так о причинах специальной военной операции высказался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Политик подчеркнул, что решение о спецоперации было принято в превентивных мерах, чтобы западные страны не могли атаковать Россию.

«Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины и безумные начальники (...) примут решение, например, атаковать нашу территорию», — отметил Медведев.