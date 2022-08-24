«Предатели могут ударить в любой момент»: россиян предупредили об опасности

Депутат фракции «Единая Россия» Андрей Колесник рассказал в своем Telegram-канале о международной повестке. Он предостерег россиян от поездок в Турцию и призвал надеяться только на армию и флот.

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Отмечается, что ранее турецкие официальные лица призвали к возвращению Крыма Украине, обосновав это требованиями международного права.

Колесник подчеркнул, что от Анкары не следует ожидать проведения пророссийской политики. Они отстаивают только свои интересы, которые изменяются в зависимости от сезона.

«Сезон курортный заканчивается – всё, мы уже больше туркам не нужны. Не ездить надо вообще в Турцию никому отдыхать. Эти предатели могут в любой момент нанести удар по тем туристам, которые там будут находиться», - предупредил депутат.

Кроме того, он раскритиковал высказывания российских телеведущих об Израиле как о дружественной стране. По мнению Колесника, они не соответствуют истине. Он выразил уверенность, что поездка в Тель-Авив стала бы для него фатальной.

Политик пояснил, что Израиль не только принял оппозиционных звезд и политиков, но и поставляет Киеву оружие, направляет наемников.