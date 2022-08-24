Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН

"Господин председатель, наша делегация возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании", - указал он. Небензя пояснил, что Россия в принципе "не против участия президента Украины или его представителя в заседании". "Но только такое участие должно быть очным, то есть его физическим присутствием в зале Совета Безопасности", - заявил он.