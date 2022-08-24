Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН

Россия возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности ООН, участие должно быть очным. Такую позицию изложил в среду на совещании этого органа постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
"Господин председатель, наша делегация возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании", - указал он. Небензя пояснил, что Россия в принципе "не против участия президента Украины или его представителя в заседании". "Но только такое участие должно быть очным, то есть его физическим присутствием в зале Совета Безопасности", - заявил он.
"Это не наша прихоть, а правила, которые регулируют работу совета. Здесь нет политики, это исключительно вопрос процедуры", - констатировал дипломат. "К тому же он (Зеленский - прим. ТАСС) заявлен главой делегации Украины на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи, что может быть реализовано только очным участием", - подчеркнул Небензя.