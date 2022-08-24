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25 минут назад

Reuters: Путин выбрал тактику Александра I для победы на Украине

Ura.Ru

Россия рассчитывает, что холодная зима и энергокризис заставит Европу заключить перемирие с Украиной на условиях Москвы. Такую тактику Россия уже применяла при императоре Александре I во времена Отечественной войны с 1812 года. Такое мнение выразил журналист Эндрю Осборн в статье для Reuters.

Путин выбрал тактику Александра I для победы на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Холодные зимы помогли Москве победить Наполеона [Бонапарта] и [Адольфа] Гитлера. Президент Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что стремительный рост цен на энергоносители и возможный дефицит этой зимой убедит Европу заключить перемирие с Украиной на условиях России», — сообщает Эндрю Осборн.

По информации источников издания, для Москвы это единственный путь к миру.

«Это будет трудная зима для европейцев. Мы можем увидеть протесты, беспорядки. Некоторые европейские лидеры могут дважды подумать, прежде чем продолжать поддерживать Украину, и решить, что пришло время для сделки», — цитирует Reuters одного из источников.

Второй источник утверждает, что Москва ожидает, что холодная зима усилит и так нарастающие разногласия в Евросоюзе. В Кремле давать комментарии отказались, отмечает издание.

Генсек НАТО обратился к Украине с предупреждением

Ранее из-за введенных странами Запада санкций против России и эмбарго на российскую нефть цены на энергоресурсы значительно выросли. Это привело к энергетическому кризису в Европе. Запад не раз обвинял Россию в том, что якобы она использует газ для политического шантажа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвергал эти обвинения, передает «Национальная служба новостей».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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