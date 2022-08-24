Позицию Турции по Крыму объяснили

«Турция в сторону Крыма дышит неровно уже давно, еще с того момента, когда Крым при Екатерине II был присоединен к России. Хотя формально Крым не входил в состав Османской империи, но существовали вассальные отношения между крымскими татарами и Стамбулом. Поэтому под словами Турции, что Крым принадлежит Украине, можно рассмотреть еще слова, что вообще там турецкие интересы должны преобладать. Это не первое заявление Турции на эту тему, они об этом говорили особенно часто и громко после 2014 года после известного референдума, поэтому ничего принципиально нового в этом нет», — объяснил политолог.