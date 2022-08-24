Путин установил новую выплату жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров выплатить по 10 тысяч рублей семьям, где воспитываются ученики от 6 до 18 лет, в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Об этом в среду, 24 августа, сообщается на официальном сайте Кремля.
— Правительству Российской Федерации во взаимодействии с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, военно-гражданскими администрациями Запорожской, Харьковской и Херсонской областей обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2022 года), — говорится в документе.
Уточняется, что мера поддержки распространяется на семьи, где дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях на указанных территориях не позже 15 сентября.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.