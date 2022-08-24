Путин установил новую выплату жителям Донбасса

— Правительству Российской Федерации во взаимодействии с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, военно-гражданскими администрациями Запорожской, Харьковской и Херсонской областей обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2022 года), — говорится в документе.