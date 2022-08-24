Британия вычеркнула главу Севастополя из санкционного списка

«"Отменили заморозку активов" - как звучит! Никогда в Британии не был, ничем там, (как впрочем и где бы то ни было заграницей), никогда не владел. Поэтому пусть включают в санкционные списки,исключают, - мне всё равно», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).