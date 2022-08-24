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49 минут назад

Британия вычеркнула главу Севастополя из санкционного списка

Мария Иванова

Великобритания исключила из санкционного списка губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства страны.

Британия вычеркнула главу Севастополя из санкционного списка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, в сообщении правительства указано, что Развожаев «больше не подлежит замораживанию активов».

Сам губернатор прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале.

«"Отменили заморозку активов" - как звучит! Никогда в Британии не был, ничем там, (как впрочем и где бы то ни было заграницей), никогда не владел. Поэтому пусть включают в санкционные списки,исключают, - мне всё равно», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Развожаев связал внимание британцев к нему с тем, что Севастополь «сильно там кого-то раздражает». Он добавил, что остается в санкционных списках США и Евросоюза.

О введении санкций против Развожаева в Британии сообщили 26 июля. Тогда же были введены санкции против руководителей 29 российских регионов, в том числе глав Московской, Ленинградской, Брянской, Курской, Воронежской и Липецкой областей.

Санкции подразумевают запрет на въезд и заморозку активов в Британии, если они имеются.

Политика,Михаил Развожаев,ЕС,
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