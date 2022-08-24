Британия вычеркнула главу Севастополя из санкционного списка

Великобритания исключила из санкционного списка губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства страны.
По данным агентства, в сообщении правительства указано, что Развожаев «больше не подлежит замораживанию активов».
Сам губернатор прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале.
«"Отменили заморозку активов" - как звучит! Никогда в Британии не был, ничем там, (как впрочем и где бы то ни было заграницей), никогда не владел. Поэтому пусть включают в санкционные списки,исключают, - мне всё равно», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Развожаев связал внимание британцев к нему с тем, что Севастополь «сильно там кого-то раздражает». Он добавил, что остается в санкционных списках США и Евросоюза.
О введении санкций против Развожаева в Британии сообщили 26 июля. Тогда же были введены санкции против руководителей 29 российских регионов, в том числе глав Московской, Ленинградской, Брянской, Курской, Воронежской и Липецкой областей.
Санкции подразумевают запрет на въезд и заморозку активов в Британии, если они имеются.