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1 час назад

Недовольным латвийцам предоставят убежище в России

News.ru

Посольство России в Риге объявило о начале выдачи виз гражданам Латвии, которые были задержаны во время акций против сноса памятника освободителям города, заявил в эфире телеканала «Россия-24» посол РФ в Латвии Михаил Ванин. По его словам, Россия готова предоставить убежище нуждающимся в этом латвийцам, который разделяет позицию страны.

Мы уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни задержаны у памятника освободителям Риги для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в РФ, если потребуется, — рассказал дипломат.

Президент Латвии призвал разобраться с нелояльными русскоязычными жителями

Ранее полиция Латвии заявила о задержании 14 человек, которые хотели устроить акцию против сноса памятника освободителям Риги. На деле, как пишут местные СМИ, было задержано порядка 40 человек. Люди пели «Катюшу» и «Темную ночь» и держали в руках свечи и гвоздики.

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия».

Депутат Рижской думы, экс-депутат сейма республики Яков Плинер жестко раскритиковал снос памятника освободителям Риги. По его мнению, уничтожение памятников в Латвии — это проявление русофобии.

Политика,Видео,Михаил Ванин,
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