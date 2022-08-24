Недовольным латвийцам предоставят убежище в России

Посольство России в Риге объявило о начале выдачи виз гражданам Латвии, которые были задержаны во время акций против сноса памятника освободителям города, заявил в эфире телеканала «Россия-24» посол РФ в Латвии Михаил Ванин. По его словам, Россия готова предоставить убежище нуждающимся в этом латвийцам, который разделяет позицию страны.

Мы уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни задержаны у памятника освободителям Риги для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в РФ, если потребуется, — рассказал дипломат.

Ранее полиция Латвии заявила о задержании 14 человек, которые хотели устроить акцию против сноса памятника освободителям Риги. На деле, как пишут местные СМИ, было задержано порядка 40 человек. Люди пели «Катюшу» и «Темную ночь» и держали в руках свечи и гвоздики.

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия».