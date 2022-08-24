В Крыму ответили на требование Турции вернуть полуостров Украине

Турция как «хитрый игрок» и один из самых противоречивых членов Североатлантического альянса пытается усидеть на двух стульях, требуя вернуть полуостров Украине. Такой ответ озвучил заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков, передает News.ru.

Кроме того, он призвал спокойно относиться к подобным призывам из Анкары. По предположению Бобкова, заявления президента Турции Реджепа Эрдогана и его представителя Ибрагима Калына направлены не только международному сообществу, но и тем избирателям, чья поддержка накануне выборов главы государства нужна турецкому лидеру.

«Ее (Турции — прим. «Ленты.ру») положение в НАТО идет несколько дальше и вынуждает вести диалог не только с партнерами, определенными ею в поствоенный период, но и искать стратегические перспективы», — подчеркнул Бобков.

Он напомнил, что Турция не лишена, вопреки правилам приема в альянс, территориальных споров.