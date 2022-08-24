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48 минут назад

В Крыму ответили на требование Турции вернуть полуостров Украине

Lenta.ru

Турция как «хитрый игрок» и один из самых противоречивых членов Североатлантического альянса пытается усидеть на двух стульях, требуя вернуть полуостров Украине. Такой ответ озвучил заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков, передает News.ru.

Кроме того, он призвал спокойно относиться к подобным призывам из Анкары. По предположению Бобкова, заявления президента Турции Реджепа Эрдогана и его представителя Ибрагима Калына направлены не только международному сообществу, но и тем избирателям, чья поддержка накануне выборов главы государства нужна турецкому лидеру.

«Ее (Турции — прим. «Ленты.ру») положение в НАТО идет несколько дальше и вынуждает вести диалог не только с партнерами, определенными ею в поствоенный период, но и искать стратегические перспективы», — подчеркнул Бобков.

Турция высказалась о судьбе Крыма в случае соглашения РФ и Украины

Он напомнил, что Турция не лишена, вопреки правилам приема в альянс, территориальных споров.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Крым должен перейти Украине в случае подписания соглашения с Россией.

Политика,Видео,Владимир Бобков,Ибрагим Калын,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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