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30 минут назад

Шойгу назвал цель США на Украине

Мария Иванова

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США хотят истощить Россию через украинский кризис. Об этом сообщает РИА Новости.

Шойгу назвал цель США на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Шойгу сделал на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистана).

Российский министр заявил, что против России развязали жесткую санкционную и информационную войну.

«Конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников - стратегическое истощение России для устранения конкуренции», - сказал Шойгу.

По его мнению, США хотят запугать и другие страны, которые проводят независимую внешнюю политику.

Шойгу заявил, что российская спецоперация на Украины была необходима из-за реальных угроз жителям Донбасса, а в перспективе - и России.

«От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе - и Российской Федерации», - подчеркнул глава Минобороны.

Шойгу сказал, что спецоперация развивается плану и ее задачи будут выполнены.

Он добавил, что Россия делает все, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

«Это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», - заключил Шойгу.

Ранее Шойгу рассказал, что Россия трижды применяла гиперзвуковую ракету «Кинжал» на Украине. Ракета, по его словам, показала «блестящие» характеристики. Министр подчеркивал, что «Кинжал» «фактически невозможно взять», и удары этой ракетой наносятся по особо важным целям.

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