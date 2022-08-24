Шойгу назвал цель США на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США хотят истощить Россию через украинский кризис. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такое заявление Шойгу сделал на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистана).

Российский министр заявил, что против России развязали жесткую санкционную и информационную войну.

«Конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников - стратегическое истощение России для устранения конкуренции», - сказал Шойгу.

По его мнению, США хотят запугать и другие страны, которые проводят независимую внешнюю политику.

Шойгу заявил, что российская спецоперация на Украины была необходима из-за реальных угроз жителям Донбасса, а в перспективе - и России.

«От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе - и Российской Федерации», - подчеркнул глава Минобороны.

Шойгу сказал, что спецоперация развивается плану и ее задачи будут выполнены.

Он добавил, что Россия делает все, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

«Это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», - заключил Шойгу.