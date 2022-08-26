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28 минут назад

МИД РФ ответил на призыв Латвии изолировать нелояльных к государству русскоязычных жителей

ТАССиещё 4

Зацикленные на русофобии власти Латвии готовы использовать любые способы для подавления инакомыслия и нелояльности в обществе. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с призывом президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных к государству русскоязычных жителей.

Захарова ответила на призыв Латвии изолировать часть русских
Фото: ТАССТАСС

"Очевидно, что зацикленные на русофобии латвийские власти, крайне предвзято воспринимающие попытки русскоязычного населения отстаивать право на сохранение национальной идентичности и исторической памяти, готовы использовать любые способы для подавления инакомыслия и нелояльности в обществе", - отметила дипломат.

Призыв президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных к его государству членов русского сообщества абсолютно неприемлем и нарушает все общепринятые нормы, заявила Захарова.

"Подобного рода высказывания президента страны - члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы. Налицо стремление стимулировать в Латвии шовинистские и ксенофобские настроения и, по сути, развернуть в отношении проживающей там русской общины "охоту на ведьм", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Планы властей Латвии запретить использование русского языка на рабочем месте абсурдны и дискриминационны, заявили в ведомстве.

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"Подобные абсурдные, дискриминационные инициативы, затрагивающие интересы почти половины населения Латвии и идущие вразрез с многочисленными рекомендациями профильных международных структур, уже давно стали позорной практикой, - отметила дипломат, комментируя соответствующий законопроект Минюста Латвии. - Ведь в этой прибалтийской стране языковой геноцид и унижение национальных меньшинств, представителей которых латвийские власти считают людьми второго сорта, возведены в ранг государственной политики".

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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