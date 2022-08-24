Захарова обвинила Зеленского во лжи об убийстве Дугиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир Sputnik.
Автомобиль Дугиной, дочери и соратницы российского философа Александра Дугина, был взорван вечером 20 августа в Подмосковье, 29-летняя женщина погибла на месте.
22 августа в ФСБ заявили, что убийство Дугиной раскрыто. В его подготовке ФСБ обвинила украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала гражданку Украины Наталью Вовк.
Зеленский заявил, что убийство Дугиной - «точно не украинская ответственность».
«Это не гражданка нашего государства. Нас она не интересует. И она не находится на территории Украины», - сказал он.
«Очередное звено в цепочке лжи. Но и это не видит Запад. Не потому что не может видеть, а потому что киевский режим выполняет ровно то, что прописано было в этих самых западных методичках», - так прокомментировала слова Зеленского Захарова.
Она отметила, что на Украине есть сайт «Миротворец», где публикуют данные людей, якобы угрожающих национальной безопасности страны. На «Миротворце» были опубликованы и данные Дугиной.
«И сейчас <…> напротив страницы Даши стоит пометка «ликвидирован». <…> И после этого киевский режим говорит, что он не имеет никакого отношения», - заключила Захарова.