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1 час назад

Посольство России возмутили высказывания США о смерти Дугиной

Lenta.ru

Посольство России в Вашингтоне выразило глубочайшее негодование в связи с высказываниями США по поводу гибели журналистки Дарьи Дугиной, произошедшей в Подмосковье 20 августа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

22 августа официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты безоговорочно осуждают атаки на гражданских лиц где бы то ни было и надеются на расследование убийства журналистки Дарьи Дугиной.

При этом он отказался отвечать на вопрос о том, известно ли Вашингтону, кто стоит за нападением.

В то же время представитель американского ведомства выразил уверенность, что в Москве представят «определенные выводы» по данному вопросу.

В Госдепе США прокомментировали убийство Дугиной<br/>

Подробности трагедии

Дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина, журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе, в районе поселка Большие Вяземы. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец.

22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является гражданка Украины, которая скрылась после преступления в Эстонии.

По данным ФСБ, женщина, известная как Наталья Вовк, следила за Дугиной, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. При въезде в Россию на машине стоял регистрационный номер Донецкой народной республики Е982ХН DPR. А в Москве уже использовались номера Казахстана — 172AJD02. После совершения убийства исполнительница покинула страну под украинским номером AH7771IP.

Реакция России и Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал ООН решительно осудить убийство Киевом Дарьи Дугиной.

В свою очередь, президент Украины Зеленский заявил, что Киев не ответственен за убийство Дарьи Дугиной.

Реакция России на заявления Минобороны Чехии о Дугиной

Небензя также заявил, что Россия ожидает ответа Праги на слова министра обороны Чехии Яны Черноховой о гибели Дугиной на наличие признаков поддержки терактов.

Дипломат обратил внимание на слова главы Минобороны Чехии Яны Черноховов, сказавшей, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго», и подтвердившей, что «стоит за каждым словом».

По словам российского дипломата, подобные заявления являются «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица».

Политика,Видео,Наталья Вовк,Василий Небензя,Нед Прайс,Александр Дугин,ФСБ,ООН,Госдеп США,
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