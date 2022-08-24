В Госдуме призвали лишать гражданства за критику властей

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил лишать гражданства россиян, готовых критиковать власти ради получения визы другого государства. Свою инициативу он изложил в письме на имя вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает RT.

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По словам парламентария, в последнее время в соцсетях появляется информация о том, что ряд западных стран намерены внести поправки в миграционное законодательство. Согласно им, обязательным условием получения визы может стать письменное заявление о нелегитимности властей России и осуждение спецоперации на Украине.