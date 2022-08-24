Косачев сделал заявление о позиции США по биолабораториям на Украине

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Официальное приглашение замгоссекретарю направили по дипломатическим каналам еще 25 мая. Отрицательный ответ был получен через аппарат Нуланд. Там сообщили о категорическом отказе от взаимодействия с российской комиссией. Косачев отметил, что это было сделано с некими пропагандистскими клише, «мол, вы лучше собой займитесь и на себя посмотрите».

В результате не были получены ответы по существу на вопросы, которые были сформулированы к американской стороне по деятельности данных объектов на Украине.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон утверждая, что американская биологическая деятельность на Украине была мирной, пытается найти оправдание, однако доказательств этому до сих пор нет.