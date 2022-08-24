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13 минут назад

Косачев заявил, что США отказались работать с комиссией по биолабораториям

Елена Прошина

Заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд решительно отказалась взаимодействовать с парламентской комиссией России по работе биологическими лабораториями Соединенных Штатов на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева.

Косачев сделал заявление о позиции США по биолабораториям на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Официальное приглашение замгоссекретарю направили по дипломатическим каналам еще 25 мая. Отрицательный ответ был получен через аппарат Нуланд. Там сообщили о категорическом отказе от взаимодействия с российской комиссией. Косачев отметил, что это было сделано с некими пропагандистскими клише, «мол, вы лучше собой займитесь и на себя посмотрите».

В результате не были получены ответы по существу на вопросы, которые были сформулированы к американской стороне по деятельности данных объектов на Украине.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон утверждая, что американская биологическая деятельность на Украине была мирной, пытается найти оправдание, однако доказательств этому до сих пор нет.

Министр отметил, что администрация США пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования в бывшей советской республике носили исключительно мирный, гражданский характер.

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