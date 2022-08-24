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37 минут назад

Небензя потребовал ответа Праги после слов главы Минобороны Чехии о Дугиной

Lenta.ru

Москва ожидает, что Прага ответит на слова министра обороны Чехии Яны Черноховой о гибели журналистки Дарьи Дугиной на наличие признаков поддержки терактов, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

Небензя потребовал ответа Праги после слов о Дугиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат обратил внимание на слова главы Минобороны Чехии Яны Черноховов, сказавшей, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго», и подтвердившей, что «стоит за каждым словом». По словам Небензи, подобные заявления являются «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица».

«Ожидаем, что компетентные органы Чехии… серьезно отнесутся к заявлению министра обороны этой страны и дадут им соответствующую оценку», — заявил Небензя.

Автомобиль, в котором находилась журналистка, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк.

Политика,Наталья Вовк,Василий Небензя,Совбез ООН,ФСБ,
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