РФ представила в ООН доказательства вины Киева в ситуации на ЗАЭС

Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН снимки, подтверждающие обстрелы Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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«Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными», — передает РИА «Новости» со ссылкой на слова постпреда РФ. По оценкам Небензи, ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции за прошедшие две недели деградировала. Дипломат еще раз подчеркнул готовность Москвы оказать максимальное содействие в визите миссии МАГАТЭ на АЭС.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основной ей задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является демилитаризация и денацификация республики.