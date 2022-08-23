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1 час назад

РФ представила в ООН доказательства вины Киева в ситуации на ЗАЭС

Ura.Ru

Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН снимки, подтверждающие обстрелы Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

РФ представила в ООН доказательства вины Киева в ситуации на ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными», — передает РИА «Новости» со ссылкой на слова постпреда РФ. По оценкам Небензи, ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции за прошедшие две недели деградировала. Дипломат еще раз подчеркнул готовность Москвы оказать максимальное содействие в визите миссии МАГАТЭ на АЭС.

Ранее Россия отправила в Совбез ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий и исходов. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. В Минобороны РФ предупреждали о готовящейся Киевом провокации на объекте. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основной ей задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является демилитаризация и денацификация республики.

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