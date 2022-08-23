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1 час назад

Сенатор заявил, что Россия не позволит Украине воровать газ

Елена Прошина

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ. Об этом сенатор написал в своём Telegram-канале.

Сенатор заявил, что Россия не позволит Украине воровать газ
Фото: РамблерРамблер

«Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить. О каком праве тут может идти речь?», – написал Бондарев.

По мнению политика, Украина надеется стать поставщиком газа на Запад, чтобы «прослыть спасителем Европы от энергокризиса и поставить страны ЕС хотя бы в одном вопросе в зависимость от себя».

«Своего газа у Украины не хватает. Вот и предлагает депутат Рады откровенно грабить российских поставщиков», – отметил он.

В заключении Бондарев подчеркнул, что Россия не допустит конфискации своего газа.

«Мы всегда сможем отстоять не только свою целостность и свой суверенитет, а также интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, в том числе энергоресурсы», – заключил сенатор.

Напомним, что на своей странице в соцсети бывший спикер Рады и экс-глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков призвал власти Украины конфисковывать российский газ, который транспортируется по территории Украины.

Политика,Дмитрий Разумков,Виктор Бондарев,Верховная Рада,Совет Федерации,ЕС,
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