Сенатор заявил, что Россия не позволит Украине воровать газ

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ. Об этом сенатор написал в своём Telegram-канале.
«Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить. О каком праве тут может идти речь?», – написал Бондарев.
По мнению политика, Украина надеется стать поставщиком газа на Запад, чтобы «прослыть спасителем Европы от энергокризиса и поставить страны ЕС хотя бы в одном вопросе в зависимость от себя».
«Своего газа у Украины не хватает. Вот и предлагает депутат Рады откровенно грабить российских поставщиков», – отметил он.
В заключении Бондарев подчеркнул, что Россия не допустит конфискации своего газа.
«Мы всегда сможем отстоять не только свою целостность и свой суверенитет, а также интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, в том числе энергоресурсы», – заключил сенатор.
Напомним, что на своей странице в соцсети бывший спикер Рады и экс-глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков призвал власти Украины конфисковывать российский газ, который транспортируется по территории Украины.