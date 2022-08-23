Сенатор заявил, что Россия не позволит Украине воровать газ

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ. Об этом сенатор написал в своём Telegram-канале.

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«Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить. О каком праве тут может идти речь?», – написал Бондарев.

По мнению политика, Украина надеется стать поставщиком газа на Запад, чтобы «прослыть спасителем Европы от энергокризиса и поставить страны ЕС хотя бы в одном вопросе в зависимость от себя».

«Своего газа у Украины не хватает. Вот и предлагает депутат Рады откровенно грабить российских поставщиков», – отметил он.

В заключении Бондарев подчеркнул, что Россия не допустит конфискации своего газа.

«Мы всегда сможем отстоять не только свою целостность и свой суверенитет, а также интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, в том числе энергоресурсы», – заключил сенатор.