Шойгу прибыл в Узбекистан

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что в рамках своего визита в Узбекистан Шойгу примет участие в совещании руководителей военных ведомств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Собрание запланировали на 24 августа.
Отмечается, что помимо России и Узбекистана в совещании примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Белоруссии. Последняя выступит на мероприятии в качестве страны-наблюдателя при ШОС.
Шанхайскую организацию сотрудничества основали 15 июня 2001 года лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году членами ШОС также стали Индия и Пакистан. На 27-м саммите, который пройдет 15-16 сентября 2022 года в Самарканде, в организацию планируют принять Иран.