Шойгу прибыл в Узбекистан

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

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В Минобороны РФ уточнили, что в рамках своего визита в Узбекистан Шойгу примет участие в совещании руководителей военных ведомств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Собрание запланировали на 24 августа.

Отмечается, что помимо России и Узбекистана в совещании примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Белоруссии. Последняя выступит на мероприятии в качестве страны-наблюдателя при ШОС.