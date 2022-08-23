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8 минут назад

Шойгу прибыл в Узбекистан

Елена Прошина

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Шойгу прибыл в Узбекистан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минобороны РФ уточнили, что в рамках своего визита в Узбекистан Шойгу примет участие в совещании руководителей военных ведомств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Собрание запланировали на 24 августа.

Отмечается, что помимо России и Узбекистана в совещании примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Белоруссии. Последняя выступит на мероприятии в качестве страны-наблюдателя при ШОС.

Шанхайскую организацию сотрудничества основали 15 июня 2001 года лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году членами ШОС также стали Индия и Пакистан. На 27-м саммите, который пройдет 15-16 сентября 2022 года в Самарканде, в организацию планируют принять Иран.

Политика,Сергей Шойгу,Минобороны России,ШОС,
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