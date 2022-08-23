В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Нижегородский губернатор иронично отреагировал на санкции Канады

Елена Прошина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин иронично отреагировал на свое внесение в санкционный список Канады, заявив, что намерен продолжать работать «несмотря ни на что». Соответствующий комментарий он оставил в своем Telegram-канале.

Нижегородский губернатор иронично отреагировал на санкции Канады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сначала Никитин посетовал, что не сможет воплотить свою мечту съездить в Канаду и «сравнить их березки с русскими». Он заявил, что это оказалось для него «по-настоящему больно», но «придется стиснуть зубы и продолжать работать, несмотря ни на что».

Ранее сообщалось, что Канада включила в санкционный список 27 губернаторов России. В частности, в него вошли главы Липецкой, Воронежской и Курской областей. Они также прокомментировали введение против них санкций в Канаде. Губернаторы этих регионов РФ либо равнодушно воспринимали новость, либо относились к ней с иронией.

Политика,Глеб Никитин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители