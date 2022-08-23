Нижегородский губернатор иронично отреагировал на санкции Канады

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин иронично отреагировал на свое внесение в санкционный список Канады, заявив, что намерен продолжать работать «несмотря ни на что». Соответствующий комментарий он оставил в своем Telegram-канале.
Сначала Никитин посетовал, что не сможет воплотить свою мечту съездить в Канаду и «сравнить их березки с русскими». Он заявил, что это оказалось для него «по-настоящему больно», но «придется стиснуть зубы и продолжать работать, несмотря ни на что».
Ранее сообщалось, что Канада включила в санкционный список 27 губернаторов России. В частности, в него вошли главы Липецкой, Воронежской и Курской областей. Они также прокомментировали введение против них санкций в Канаде. Губернаторы этих регионов РФ либо равнодушно воспринимали новость, либо относились к ней с иронией.